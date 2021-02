Tijdens de laatste State of Play uitzending gaf Sony een hoop info over heel wat games, maar jammer genoeg ontbrak hierbij nieuwe info over God of War Ragnarok. Vele fans waren dan ook wat ontgoocheld en regisseur Cory Barlog sprak deze mensen aan in een recente tweet. Bekijk zijn boodschap hieronder:

I don't know who needs to hear this…

(certainly not me since I have never heard of it)

but…

WHEN. IT'S. DONE.❤️

(trust that it's what's best for everyone) pic.twitter.com/DVE6hQ9BVA

— Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) February 25, 2021