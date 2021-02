Vorige week liet Rockstar Games weten dat spelers van GTA Online de komende weken uitgebreid bedankt zullen worden voor hun betrokkenheid. Dit begon met het weggeven van een gratis voertuig, dat nog tot en met 3 maart te claimen is. Met de nieuwe update van deze week gaat de promotie in volle vaart verder.

Ditmaal wordt er in GTA Online gestrooid met extra beloningen. Er zijn namelijk vijf verschillende modi en activiteiten waarmee je nu tijdelijk twee keer zoveel GTA$ en RP als normaal verdient. De dubbele beloningen zijn te behalen in Special Cargo Sales, Stunt Races, Simeon Missions, DJ Request Missions en Sumo.

Rockstar Games heeft daarnaast een nieuw vaartuig in GTA Online geïntroduceerd. De Nagasaki Weaponized Dinghy, zoals de nieuwste toevoeging heet, is een bewapende boot die nu te koop is bij Warstock Cache & Carry. Heb je meer behoefte aan een nieuwe, razendsnelle auto? Dan kan het lonen om een gokje te wagen met de Lucky Wheel in de The Diamond Casino & Resort, waar de Vapid FMJ de nieuwe hoofdprijs is.

Deze week zijn er tevens aardig wat in-game deals en die hebben hieronder op een rij gezet.