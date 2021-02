Electronic Arts heeft aangekondigd dat er in de komende weken verschillende games toegevoegd worden aan de bibliotheek van EA Play. Deze service van EA geeft abonnees toegang tot een behoorlijk aanbod aan games van EA en binnenkort komt daar een titel bij die in het afgelopen najaar verscheen.

Star Wars: Squadrons is namelijk één van de games die binnenkort naar EA Play komt. De game van EA Motive viel enkele maanden geleden goed in de smaak en wist vooral hoge ogen te gooien vanwege de VR-ondersteuning. Kort na de release kreeg de game ook nog next-gen features, waardoor je dus een nog betere ervaring op de PlayStation 5 kunt verwachten. EA heeft laten weten dat Star Wars: Squadrons ergens in maart naar EA Play komt, maar een exacte datum is nog niet bekend.

Er zijn naast Star Wars: Squadrons nog meer nieuwe titels onderweg naar EA Play. Madden NFL 21 wordt op 2 maart aan de bibliotheek van de service toegevoegd. In april, op een nog onbekende datum, kunnen abonnees ook nog aan de slag met NHL 21.