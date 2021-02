Door de coronapandemie zien veel studio’s zich genoodzaakt om games uit te stellen, simpelweg omdat ze door de beperkende omstandigheden meer tijd nodig hebben. Ook Sony heeft al enkele games moeten uitstellen. Zo werd begin deze week bijvoorbeeld bekendgemaakt dat Gran Turismo 7 is doorgeschoven naar 2022 en het is ook hoogst onzeker of de nieuwe God of War-game dit jaar wordt uitgebracht.

Na het uitstel van Gran Turismo 7 gaf Sony wel aan dat men zich “goed voelt” over de releases van Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart en Horizon: Forbidden West in 2021. Van de laatstgenoemde titel hebben we al geruime tijd niets vernomen, maar als we Sony moeten geloven staat het spel van Guerrilla Games nog altijd wel gepland voor dit jaar. Kort na dit bericht van Sony is er echter een gerucht ontstaan dat juist het tegenovergestelde suggereert.

Het gerucht verscheen op Twitter, waar een gebruiker een aantal games opsomde die door uitstel niet langer in 2021 zullen verschijnen. De Russische gebruiker Anton Logvinov reageerde hierop door te zeggen dat hij Horizon: Forbidden West ook aan dat rijtje zou toevoegen. Met andere woorden: volgens Logvinov wordt het nieuwe avontuur van Aloy ook naar volgend jaar uitgesteld.

Dit gerucht staat natuurlijk haaks op wat Sony deze week beweerde over Horizon: Forbidden West. Het lijkt daarom wellicht ook niet heel aannemelijk, maar als we naar het ‘track record’ van Logvinov kijken, kunnen we hem toch ook niet totaal onbetrouwbaar noemen als het aankomt op nieuws rondom Horizon. Het was namelijk uitgerekend Logvinov die als eerste de komst van een pc-release van Horizon: Zero Dawn lekte, iets dat uiteindelijk bleek te kloppen.

De toekomst zal uitwijzen of hij het deze keer opnieuw bij het rechte eind heeft, of dat Sony’s vertrouwen in een release van Horizon: Forbidden West in 2021 terecht blijkt te zijn.