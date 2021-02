Eerder deze week kregen we tijdens de nieuwste State of Play presentatie van Sony een nieuwe trailer van Deathloop te zien. Enkele dagen later zijn er alweer nieuwe beelden van de aankomende shooter van Arkane Studios verschenen. Ter ere van IGN Fan Fest 2021 werd de onderstaande trailer uitgebracht.

In deze nieuwste trailer vertelt game director Dinga Bakaba je in minder dan drie minuten wat Deathloop nou eigenlijk inhoudt. De video gaat dieper in op de setting, het verhaal, personages en wat je precies kunt verwachten van het concept waar de game om draait: de timeloop waar je als speler in vastzit.

Deathloop komt op 21 mei uit voor de PlayStation 5 en pc.