Call of Duty: Warzone lanceerde in maart 2020 met Verdansk als enige map. De map is gedurende het afgelopen jaar wel van wat updates voorzien – waardoor er bijvoorbeeld nieuwe locaties zijn toegevoegd – maar Verdansk is nog altijd de enige map geweest voor de ‘reguliere’ modi van Warzone. Met het eerste seizoen werd Rebirth Island geïntroduceerd, maar dat is een kleinschalige map die minder spelers ondersteunt.

Spelers hebben het nu dus bijna een jaar moeten doen met dezelfde map, maar volgens een nieuw bericht van Video Games Chronicle zal er binnenkort eindelijk een gloednieuwe map uitgebracht worden voor Call of Duty: Warzone. Volgens VGC gaat dit in april gebeuren, wanneer seizoen 2 ten einde komt. Het tweede seizoen begon eerder deze week.

VGC meldt dat Verdansk aan het einde van dit seizoen volledig wordt opgeblazen. Dit in-game event markeert zo het begin van de transitie naar een nieuwe map. Mogelijk heeft de start van seizoen 2 deze gebeurtenis al voorzichtig ingeleid. Naast dat er een schip aan Verdansk werd toegevoegd als nieuwe locatie, ontdekten spelers bunkers met nucleaire kernkoppen. Deze worden dus mogelijk gebruikt wanneer Verdansk binnenkort wordt weggevaagd, mocht het bericht van VGC kloppen.

Vervolgens zal Call of Duty: Warzone dus een nieuwe map introduceren, die zich volgens VGC afspeelt in de jaren 80. Hiermee zou Warzone uiteraard beter gaan aansluiten op Call of Duty: Black Ops Cold War, het meest recente deel uit de serie. De nieuwe map zou locaties bevatten die gebaseerd zijn op de Black Ops-serie.