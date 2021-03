De System Shock Remake lanceert eind deze zomer. Om dat te vieren kun je hieronder een nieuwe trailer bekijken. Echter is het natuurlijk veel interessanter om zelf met de game aan de slag te gaan. Dat komt goed uit, aangezien ontwikkelaar Nightdive Studios ook een nieuwe demo van de System Shock Remake heeft uitgebracht. De demo is echter alleen op de pc beschikbaar. Je kunt de demo zowel op Steam als GOG en de Epic Games Store vinden.

Als de releasedatum daadwerkelijk gehaald wordt, markeert dat het einde van een turbulente ontwikkeling. Nadat Nightdive Studios de rechten op de serie had gekocht, lanceerde de ontwikkelaar een succesvolle Kickstarter campagne in 2016 om de remake van het origineel uit 1994 te maken. In 2017 werd de Unity engine ingeruild voor de Unreal Engine 4, waardoor Nightdive grotendeels opnieuw moest beginnen.

Begin 2018 werd het project vervolgens gepauzeerd. Het oorspronkelijk doel was namelijk uit het oog verloren, aldus Nightdive Studios. Er werden teveel dingen toegevoegd, die niet tijdens de Kickstarter campagne waren beloofd en die ook te ver van de originele game afdwaalde. Na een tijd van bezinning werd het project hervat en zo te zien kunnen we eind deze zomer bekijken of het ook allemaal de moeite waard is geweest. Een kort overzicht van de System Shock Remake lees je op de site.