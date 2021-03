Electronic Arts is weer lekker op dreef. Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Anthem NEXT is geannuleerd. Nu is het de beurt aan Gaia, een nieuw IP waar EA Motive sinds de oprichting in 2015 aan heeft gewerkt. Inhoudelijk weten we niets over de game, behalve dat het een turbulente geschiedenis heeft en er minimaal één keer volledig opnieuw aan begonnen is. We gaan er ook niet meer achterkomen, aangezien zes jaar werk in de prullenbak wordt gegooid.

De Canadese studio heeft echter niet stil gezeten. In 2017 was het verantwoordelijk voor de slecht ontvangen campagne van Star Wars: Battlefront II. Eind vorig jaar herpakte de ontwikkelaar zichzelf met Star Wars: Squadrons, dat vooral in virtual reality een genot is om te spelen. Onze Star Wars: Squadrons review lees je op de site. Overigens wordt Star Wars: Squadrons in maart aan de EA Play bibliotheek toegevoegd en werkt EA Motive momenteel aan een nieuwe onaangekondigde Star Wars game.