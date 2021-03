Tijdens het IGN Fan Fest evenement is “Hood: Outlaws and Legends” voorbijgekomen met een gloednieuwe trailer. We weten intussen al dat er vier classes in de game zullen zijn en één van die classes is de Ranger. Deze met mantel en kap bedekte figuur staat centraal in de nieuwe gameplay trailer.

De Ranger in Hood: Outlaws and Legends is een interpretatie van de legendarische Robin Hood. Zijn favoriete wapen is -je raadt het vast wel- zijn trouwe pijl en boog. Dit personage schiet zijn tegenstanders neer vanop een afstandje en kan met een paar welgemikte pijlen erg veel schade aanrichten. De vaardigheden van de Ranger zijn dan ook hierrond gebouwd. Zo kan je vijanden van erg ver taggen, je kan je vijanden van dichtbij verblinden met bommetjes om zo afstand te nemen én je kan ook nog eens explosieve pijlen richting je tegenstander sturen.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder, de game zelf ligt vanaf 10 mei in de rekken.