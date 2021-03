Deathloop kwam vorige week erg vaak in het nieuws. De game passeerde eerst tijdens de meest recente State of Play aflevering én we kregen een nieuwe trailer te zien vanop het IGN Fan Fest evenement. Tijdens datzelfde evenement namen de makers van de game ook even de tijd om uitgebreid te praten over allerlei features van de game.

In de onderstaande video geven Dinga Bakaba, de game director, en Sebastien Mitton, de art director, antwoorden op vele vragen die de fans hebben over de game. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals onder andere de mechanics en vaardigheden, maar ook de kracht van de PS5 en de lengte van de game. Check de volledige video hieronder.

Deathloop verschijnt op 21 mei voor de PS5.