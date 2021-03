Nu de release van NieR Replicant ver.1.22474487139… nadert, krijgen we steeds meer van de game te zien. Zo kregen we onlangs nieuwe gameplay te zien, maar ook enkele herwerkte soundtracks te horen. Square Enix lost nu een nieuwe trailer die even de voice cast van de Engelstalige versie in de schijnwerpers zet.

We hebben alvast goed nieuws voor de fans van de originele versie: bijna alle stemacteurs uit het origineel keren terug voor deze nieuwe uitgave. Zo zien we onder andere veteraan Laura Bailey en de charmante Liam O’Brien opnieuw in de huid kruipen van Kainé en Grimoire Weiss. De protagonist krijgt echter wel een nieuwe stem, meer bepaald die van Ray Chase in volwassen vorm en van Zach Aguilar in jonge vorm.

Bekijk de trailer hieronder, de game zelf verschijnt op 23 april voor onder andere de PS4.