Het viel al een beetje te verwachten, maar het ziet er naar uit dat de daadwerkelijke E3 beurs, die normaal gesproken in Los Angeles plaatsvindt, ook dit jaar is geannuleerd. Vorig jaar zou de beurs wel plaatsvinden, maar naarmate corona meer grip op de wereld kreeg zag de ESA (organisator) er toen vanaf. In plaats daarvan werd er een digitaal evenement georganiseerd en diverse uitgevers kozen hun eigen momenten voor een online presentatie.

Recent waren er al geruchten dat de E3 ook dit jaar enkel digitaal zou zijn en hoewel het nog niet zeker is of dat doorgaat, lijkt de echte beurs wederom van de baan. Dit op basis van een document dat door The Board of Los Angeles Convention and Tourism Development Commission gedeeld werd, waarop staat dat zij samenwerken met de ESA voor een digitaal evenement later dit jaar. Mocht dat wel doorgaan, dan zal dit waarschijnlijk tussen 15 en 17 juni plaatsvinden.