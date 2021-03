Na jaren van gerommel op de achtergrond heeft Sony eindelijk de Uncharted-film kunnen schieten met Tom Holland in de hoofdrol. Deze film laat echter alsnog even op zich wachten, want de release werd recent uitgesteld naar begin 2022. Tom Holland is de acteur die de rol van Nathan Drake vertolkt en hoewel hij geen opmerkingen over de film zelf heeft, noemt hij de manier van zijn acteren een fout.

De acteur werd gevraagd om ‘cool’ te zijn, waarbij hij bepaalde poses moest aannemen wat er cool uit zou zien. Volgens GQ Magazine, die de acteur interviewde, heeft dat een wat nare nasmaak bij de acteur achtergelaten. Zo zegt hij het volgende:

“As soon as you start worrying about ‘Do I look good in this shot?’ acting becomes something other than playing a character. I think there are elements of my performance in Uncharted where I kind of fell under that spell of being ‘I want to look good now. I want this to be my cool moment.’ I had to play this very tough, very stoic guy – basically be Mark Wahlberg. My character is supposed to be a fucking action hero in this moment! Look, I haven’t seen it, so I don’t know if I succeeded in that. But it was an important lesson learned, because, at times, it was less about land a mark and go through this scene and more about land a mark, stand like this and see my bulging biceps… It was a mistake and is something that I will probably never do again.”