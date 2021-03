Ghost Recon: Breakpoint verscheen in het najaar van 2019 en hoewel de game toen niet heel goed ontvangen werd, heeft Ubisoft er veel aan gedaan om de kritiekpunten aan te pakken en de ervaring te verbeteren. Ook veelgevraagde features zijn geïntroduceerd, waaronder de mogelijkheid om de game met AI-medespelers te spelen, net zoals in Wildlands mogelijk was.

Nu anderhalf jaar na de release staat Ghost Recon: Breakpoint aardig z’n mannetje en Ubisoft is nog lang niet klaar met de game. Via een bericht op de fora van Breakpoint laat het ontwikkelteam weten dat ze dit hele jaar door nieuwe content naar de game zullen brengen. De afgelopen tijd is Ubisoft vooral bezig geweest om de feedback te adresseren, maar nu dat grotendeels is gedaan heeft men tijd voor andere zaken.

Natuurlijk is er al het nodige aan nieuwe content naar de game gekomen, maar daar zal het niet bij blijven. In de komende maanden mogen spelers nog veel meer verwachten en alle content die komt is grotendeels op feedback gebaseerd. Helaas gaf Ubisoft geen specifieke details over wat deze content zoal zal inhouden, maar het signaal is duidelijk: Ghost Recon: Breakpoint spelers zullen zich niet hoeven te vervelen.