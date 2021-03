Sinds eind september 2020 is de remake van Panzer Dragoon verkrijgbaar in de PlayStation Store. Ook het vervolg krijgt nog steeds een soortgelijke behandeling, dat blijkt uit een bericht van ontwikkelaar MegaPixel Studio en uitgever Forever Entertainment op Twitter.

Destijds werd een remake van beide titels al aangekondigd, maar na het verschijnen van het origineel is er niets meer van het vervolg vernomen. Met deze nieuwe bevestiging krijgen we dus weer wat zekerheid en de genoemde partijen laten gelijk weten dat de game nog dit jaar zal uitkomen.

Een releasedatum is verder niet bekendgemaakt, dus dat is afwachten. De titel van de game in kwestie is trouwens Panzer Dragoon II Zwei: Remake.