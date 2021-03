De shooter Boundary is een wat vreemde eend in de bijt, gezien het een first-person shooter met astronauten betreft. De game speelt zich in de ruimte rond ruimtestations af en je krijgt tijdens de actie natuurlijk te maken met een gebrek aan zwaartekracht, waardoor het heel anders aanvoelt dan wanneer je met beide benen op de grond staat.

Boundary is al geruime tijd in ontwikkeling en staat gepland voor een release later dit jaar. In de zomer om precies te zijn na meermaals te zijn uitgesteld. Dit vanwege het wisselen van uitgever en meer zaken op de achtergrond. We hebben Boundary overigens al eens goed in actie gezien, daarvoor kan je hier terecht.

De nieuwe beelden kan je zoals altijd hieronder bekijken.