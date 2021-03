Iets later dan gebruikelijk maakte Sony vorige week vrijdag pas de line-up voor PlayStation Plus in maart bekend. Dat we iets langer moesten wachten werd ruimschoots goedgemaakt met vier prachtige games die abonnees vanaf vandaag kunnen downloaden.

Via deze weg het bericht dat de games nu live zijn in de PlayStation Store en dat je ze dus binnen kunt halen. Voor de Final Fantasy VII Remake kan je hier terecht, voor Farpoint hier, voor Maquette hier en Remnant: From the Ashes kun je hier vinden.

De PlayStation 5 game Destruction AllStars was een van de games van februari, die blijft echter langer beschikbaar. Deze titel is voor abonnees tot 5 april te downloaden, dus als je die nog niet hebt binnengehaald of in je downloadlijst hebt gezet, dan kan je daarvoor hier terecht.