Vorige week kondigde Square Enix tijdens State of Play de PS5-versie van Final Fantasy VII Remake aan. Alle kopers van de game kunnen op 10 juni later dit jaar geheel kosteloos upgraden, maar helaas gaat dat niet op voor de PlayStation Plus abonnees, die de game vanaf morgen kunnen downloaden.

Met Final Fantasy VII Remake Intergrade mag je de standaard verbeteringen verwachten van een PS5-upgrade. Dus een hogere resolutie, betere framerate en meer. Ook zal de game gebruikmaken van de DualSense features, maar dat slechts gedeeltelijk. Dat heeft director Tetsuya Nomura in een interview met Famitsu aangegeven.

Van alle specifieke controller features zal de game enkel gedeeltelijk gebruikmaken van de adaptieve triggers. Dit klinkt dus als een beperkte implementatie, maar bij de volgende game mogen we wel alle toeters en bellen verwachten. Hieronder wat Nomura precies zei:

“In terms of graphics, lighting and textures are the main adjustments [in Intergrade], but environmental effects such as fog have also been added to further enhance the sense of realism and immersion in the world. As for adaptive triggers, they are partially supported. However, in terms of using all of the features of PlayStation 5, please wait for the next game where we can start from scratch.”