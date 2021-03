Flight School Studio bestaat nog maar vier jaar, de ontwikkelaar heeft echter al wat aardige titels op zijn naam staan, waaronder de in 2019 uitgegeven Creature in the Well. Hun nieuwste project is Stonefly, een action adventure die deze zomer moet uitkomen.

In Stonefly speel je als Annika, een uitvinder die de gestolen mech van haar vader terug probeert te vinden. Aangezien je een uitvinder bent, kan je je eigen mech gaandeweg het avontuur verbeteren en voorzien van nieuwe mogelijkheden. Hier heb je wel mineralen voor nodig, die je kunt bemachtigen door insecten uit te schakelen.

De aankondiging van de nieuwe game van Flight School Studio gaat samen met een trailer en een korte video waarin de gameplay wordt getoond. Beide video’s kan je hieronder bekijken.