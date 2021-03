Eind 2020 wist uitgever Bandai Namco nog te vertellen dat Scarlet Nexus nog steeds onderweg is en dat we mogelijk aankomende zomer de game mogen verwachten. Sindsdien is het echter akelig stil, totdat men besloot om een trailer vrij te geven.

Je kunt de beelden hieronder bekijken, die gericht zijn op het zogeheten Others Suppression Force (OSF). Regisseur Kenji Anabuki legt uit wat deze organisatie doet en je krijgt wat combat van de game te zien.

Scarlet Nexus verschijnt deze zomer voor de PlayStation 4 en 5. Bij aanschaf van de PlayStation 4 versie ontvang je overigens een gratis upgrade naar de volgende generatie.