We weten al dat Final Fantasy VII Remake en Remnant: From the Ashes deze maand naar PlayStation Plus komen, maar we zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar wat Sony deze maand voor PlayStation Now in petto heeft.

Via het PlayStation Blog kan Adam Michel vertellen dat inFAMOUS: Second Son, Ace Combat 7: Skies Unknown, Superhot en World War Z in maart naar PlayStation Now komen. Absoluut geen slechte maand dus, inFAMOUS en Superhot (in VR) zijn twee absolute toppers die zeker de moeite waard zijn.

Let wel op dat een aantal games beperkt beschikbaar zijn, zo ook World War Z en Ace Combat 7: Skies Unknown, die respectievelijk tot 6 september en 31 mei 2021 beschikbaar zijn om te streamen via de service. Sla dus snel je slag!