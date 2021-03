Tijdens State of Play vorige week onthulde Square Enix dat ook Final Fantasy VII Remake onderweg is naar de PlayStation 5, en natuurlijk mogen we daar de nodige verbeteringen bij verwachten. Een hogere resolutie en framerate zijn bijna vaste prik, maar ook zwaar verbeterde laadtijden zullen beschikbaar zijn voor de gelauwerde JRPG.

YouTube-kanaal ElAnalistaDeBits vond het daarom interessant om te kijken hoe snel de game precies zal laden op de PlayStation 5. De resultaten spreken voor zich: op de vorige generatie was Sony’s console ongeveer 42 seconden bezig met het laden van een savefile. Op Sony’s nieuwste console hoef je daarentegen maar twee seconden te wachten voordat je Midgar verder kunt verkennen.

Ook laten de beelden de verschillen zien in bijvoorbeeld de textures, verbeterde belichting en rook-effecten, dus bekijk vooral de beelden hieronder.

Final Fantasy VII Remake is vanaf aankomende juni beschikbaar voor de PlayStation 5.