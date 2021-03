Final Fantasy VII Remake is nu bijna een jaartje uit, en de officiële soundtrack was overal te vinden… behalve op Spotify en Apple Music. Daar is nu verandering in gekomen, hoewel de titels wel allemaal in het Japans zijn.

Tenzij je het Japanse geschrift begrijpt, zal het waarschijnlijk even duren voordat je al je favorieten hebt gevonden. Gelukkig is de muziek uit de game mooi genoeg om op z’n minst alles een keertje te beluisteren. Voor het gemak delen we hier ook de directe Spotify link, zodat je niet teveel zoekwerk hoeft te verrichten om deze soundtrack te vinden.

Het volledige album staat online op beide platformen en met 156 nummers is dat meer dan 8 uur aan muziek.