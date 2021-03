De game Rust is al jaren een populaire game op pc. In 2013 kwam het uit als early access game en vijf jaar later, in 2018, zag het z’n volledige release. De game is ondertussen ook al een tijdje aangekondigd voor de PlayStation 4, maar wanneer deze precies beschikbaar zal komen werd nog niet bekendgemaakt. We weten enkel dat ontwikkelaar Facepunch Studios zijn zinnen heeft gezet op een release in 2021.

Uitgever Double Eleven heeft ons nu voorzien van een korte teaser trailer, waarin we meerdere omgevingen te zien krijgen en een klein beetje gameplay, maar helaas niet die gewenste releasedatum. Dat moeten we je dus nog steeds schuldig blijven. Je kunt de nieuwe beelden hieronder bekijken.