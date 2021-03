Niet zo heel lang geleden werd de port van Star Wars: Republic Commando aangekondigd voor release op 6 april. De game, die van origine afkomstig is van pc en Xbox, komt dan uit voor de PlayStation 4 en de PlayStation 5.

Hoewel we het misschien niet helemaal nieuw mogen noemen, is er wel weer wat gameplay verschenen van de game. Gezien het een port betreft is de game min of meer identiek aan het origineel. Wel is de besturing aangepast naar de PS4/PS5 controller en er zijn Trophies toegevoegd.

Check hieronder alvast wat actievolle gameplaybeelden!