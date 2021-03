Gisteren kon je hier lezen dat Forever Entertainment nog dit jaar de Panzer Dragoon II Zwei remake zal uitbrengen. De ontwikkelaar is zo stilaan gespecialiseerd geraakt in het heruitbrengen van oude titels en zal dit ook in de nabije toekomst blijven doen. Ze hebben onlangs namelijk een akkoord gesloten met uitgever Square Enix voor meerdere remakes, allen gebaseerd op één bestaande IP.

We hebben vooralsnog geen idee om welke IP het gaat. Square Enix heeft door de jaren heen een enorme catalogus aan games opgebouwd en meerdere franchises komen wat ons betreft in aanmerking voor een reeks remakes. Welke titel het ook wordt, Forever zal sowieso trouw blijven aan het origineel. Enkel het visuele aspect wordt aangepast; de gameplay en het scenario blijven als vanouds.