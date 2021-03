Elden Ring… de titel waar elke Soulsborne fan naar snakt, maar die vooralsnog nét buiten het bereik blijft bengelen. In 2019 werd de game aangekondigd als een samenwerking van FromSoftware en George R.R. Martin. De makers van Dark Souls en de schrijver van A Song of Ice and Fire? Dat leek haast te mooi om waar te zijn! Tot het nieuws rond Elden Ring vervolgens sneller opdroogde dan een flinterdun stroompje water in de Saharawoestijn.

Beelden en verdere aankondigingen omtrent Elden Ring bleven met andere woorden uit. Geruchten over aanstormende trailers staken de kop op… en stierven vervolgens een frustrerend stille dood. De game zou intern meermaals uitgesteld zijn, waardoor ook de felbegeerde gameplaybeelden vooruit geschoven werden in de tijd. Tot nu. Zoals je hieronder kan zien, zijn er namelijk off-screen beelden van een Elden Ring trailer online verschenen.

De beelden zijn – volgens een boodschap onderaan op het scherm – ‘Bandai Namco Confidential’ en tonen gameplay die Soulsborne fans bekend zal voorkomen. Verwacht geen goede beeldkwaliteit, maar wel een eerste glimp van wat hopelijk snel een volbloed trailer in hoge resolutie wordt.