Eind april verschijnt Returnal in de winkelrekken van de lokale gameboer. Naarmate die datum met rasse schreden dichterbij komt, lost ontwikkelaar Housemarque steeds meer informatie. Kwestie van de hype zo lang mogelijk te blijven aanzwengelen. Dit keer is game director Harry Krueger dieper ingegaan op de manier waarop Returnal de DualSense controller gaat gebruiken.

De haptische feedback die je met behulp van deze controller ervaart, zal een hele nieuwe laag van geloofwaardigheid aan de game toevoegen. Zowel op audiovisueel vlak als op vlak van gameplay. Dingen vastnemen en op andere manieren interageren met de spelwereld wordt zo een levensechte ervaring, die meer dan ooit de grenzen tussen de virtuele en echte wereld zal vervagen.

Wij kunnen alvast niet wachten om de game zelf uit te proberen.

“We touched upon the 3D audio briefly, that’s one key aspect. Another one is the controller. The haptic feedback we have this time around has a new layer of fidelity and expression possibilities. It’s taking that audiovisual feedback that we have, and just reinforcing it through the controller.”

“That creates this extra dimension of tactility for a lot of our interactions. This can be for our narrative sequences where you’re in first person, picking up items and feeling those nuances coming through the controller, or during combat or interacting with various devices.”