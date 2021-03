Als we onze bronnen binnen de retail mogen geloven dan zit er spoedig weer een flinke lading PS5 voorraad aan te komen. Heel veel pre-orders zijn inmiddels uitgeleverd en dat is goed nieuws. Omdat er al geruime tijd, bij meerdere webshops, geen nieuwe pre-orders worden aangenomen is er namelijk weer hoop voor de gewone consument.

Nu kunnen we heel ouderwets een artikel bij gaan houden met welke winkel op het moment van schrijven voorraad heeft, maar dat is geen doen. Daarom hebben we een tijdje terug een Telegram-bot ontwikkeld die dit veel sneller beter en correcter kan doen. Je hebt eigenlijk geen andere middelen meer nodig, onze voorraad bot heeft zich keer op keer bewezen als de beste manier om op de hoogte te blijven omtrent PS5 voorraden. Sneller dan social, accurater dan artikelen en helemaal gratis te gebruiken.

Het enige wat je nodig hebt is Telegram en dan kun je via jouw telefoon deze groep joinen. Je kunt alerts instellen voor wanneer er meldingen komen zodat je er snel bij kunt zijn. Chat is niet toegestaan in de groep en er worden alleen valide meldingen gedaan, geen last van spam dus.

Ruim 16.000 mensen gingen je al voor met joinen en we hebben inmiddels heel wat mensen blij kunnen maken met een PS5. We zijn dan ook erg blij met jullie positieve reacties die we nog dagelijks ontvangen over het bemachtigen van een PS5 door de bot, daar doen we het voor!