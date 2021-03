Sinds 2013 verschijnt er om de twee jaar een nieuwe Need for Speed en gezien de laatste in de serie in 2019 uitkwam, was de bedoeling dat EA later dit jaar met een nieuw deel zou komen. Dat zit er echter niet in, want de game is uitgesteld naar volgend jaar en dat is vanwege de nieuwe Battlefield.

De volgende Need for Speed is in ontwikkeling bij Criterion Games, maar EA heeft voor uitstel gekozen zodat deze ontwikkelaar EA DICE kan ondersteunen in de ontwikkeling van de aankomende Battlefield. Dit nieuwe deel staat gepland voor dit najaar en vanwege de aangepaste werkomstandigheden door corona is dit de beste oplossing.

Met het aankopen van Codemasters heeft EA sowieso een ontwikkelaar achter de hand om dit jaar een of meerdere racegames uit te brengen, waardoor een ‘noodzaak’ voor een nieuwe Need for Speed ietwat afneemt. Volgens EA’s chief studios officer, Laura Miele, is dit puur een rationele beslissing en geen van de studio’s zit in de problemen.

Het slechte nieuws is natuurlijk dat fervente liefhebbers van Need for Speed nu een jaar langer moeten wachten op een nieuw deel, waarover verder zo goed als niets bekend is.