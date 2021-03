Het is alweer even geleden dat we aan de slag konden met het angstaanjagende Aliens: Isolation. Deze zomer komt er echter een nieuwe game in de bekende (film)franchise uit en die luistert naar de titel ‘Aliens: Fireteam’. Deze game is in ontwikkeling bij Cold Iron Studios en het betreft hier een multiplayer third-person shooter die zal verschijnen voor de PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X|S en pc.

De game speelt zich decennia na de originele Alien films af en het gaat hier om een ‘class-based’ shooter. Dit wil zeggen dat de spelers verschillende rollen kunnen aannemen, zoals gunner, demolisher en technician. Dit zorgt voor variatie in de gameplay waarin je het natuurlijk tegen diverse vijanden opneemt, waaronder Xenomorphs, waarvan er 11 varianten in de game zitten.

Set 23 years after the original Alien trilogy, Aliens: Fireteam drops players into the role of a Colonial Marine aboard the USS Endeavor, recently tasked with answering a distress call from the outer colonies. Deploy to overrun facilities, abandoned ruins, and strange alien landscapes as you battle terrifying enemies across four campaigns with two friends or AI teammates.