Yakuza: Like a Dragon is al een paar maanden te spelen op de PlayStation 4, maar de PlayStation 5-versie liet even op zich wachten. Sinds gisteren is de game echter ook voor de nieuwe console van Sony beschikbaar. Dit heugelijke feit wordt gevierd met een trailer, die je onder dit bericht kunt checken.

Het nieuwste deel in de Yakuza-reeks voert veel veranderingen door. Zo is er een andere hoofdrolspeler, die weer een geheel nieuw verhaal met zich meeneemt en het vechtsysteem is op de schop gegaan. Het realtime knokken heeft plaatsgemaakt voor turn-based gevechten.

Heb je de PS4-versie van Yakuza: Like a Dragon al aangeschaft? Dan kan je de PS5-versie gratis binnenhalen. Je zal dan wel helemaal opnieuw moeten beginnen, want savegames kan je niet meenemen.