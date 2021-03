Er zijn al verschillende grote sterren aangetrokken voor de Borderlands-film, maar het einde lijkt nog niet in zicht. Nu is er een jonge opkomende actrice gestrikt, dit om de rol van Tiny Tina te vertolken.

In de Borderlands-film spelen onder andere Jack Black, Kevin Hart en Jamie Lee Curtis. Daar is nu Ariana Greenblatt bijgekomen. Deze actrice is nog maar dertien jaar, maar heeft al in verschillende films gespeeld, waaronder Avengers: Infinity War.

Regisseur Eli Roth is erg blij met de komst van Greenblatt en kan niet wachten om met haar aan het werk te gaan.

“Ariana is a spectacular new talent in cinema,” zegt Roth. “She has already worked with many of my close collaborators and everyone raves about her. She blew us all away in her audition, and I cannot wait to see her bring the wild, insane, and unpredictable Tiny Tina to the big screen. She’s going to blow up on screen like one of Tina’s grenades.”