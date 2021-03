Het is langzamerhand nogal een welles-nietes verhaal, die release van Horizon: Forbidden West. Er ging namelijk vorige week een gerucht dat Guerrilla Games hun nieuwste game noodgedwongen moest uitstellen naar 2022 wegens onbekende redenen.

Als we echter een advertentie op Instagram mogen geloven, staat Horizon: Forbidden West nog steeds gepland voor een release in laat 2021. Andere games – zoals Returnal en Ghostwire: Tokyo – zijn ook genoemd in de advertentie en ook die games komen in 2021 uit.

Het moge duidelijk zijn dat Horizon: Forbidden West de gemoederen flink bezighoudt en dat men benieuwd is naar Aloy’s volgende avontuur. Laten we hopen dat Guerrilla Games of Sony snel met een aankondiging komt over een releasedatum, dan weten we tenminste waar we aan toe zijn.