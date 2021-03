Dead Island 2 verkeert al jaren in development hell en in augustus 2019 werd de ontwikkeling – voor de derde keer – overgedragen aan een nieuwe studio: Dambuster Studios, om precies te zijn. Sindsdien is het weer akelig stil rondom de zombie titel, maar recente vacatures bij Dambuster Studios onthullen dat Dead Island 2 mogelijk alleen nog voor de PlayStation 5 en Xbox Series consoles zal verschijnen.

De vacatures hebben het over een game die gemaakt wordt in Unreal Engine 4 en benoemen specifiek de volgende generatie consoles en pc, de PlayStation 4 en/of Xbox One zijn nergens te bekennen. Gezien Dambuster Studios op dit moment – voor zover wij weten – alleen bezig is met Dead Island 2, kunnen we er dus enigszins vanuit gaan dat de versies voor de vorige generatie geschrapt zijn.

Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat een game toch een generatie overslaat. Dying Light (gemaakt door Techland, wat ironisch genoeg ook de studio was achter de eerste Dead Island) was in eerste instantie ook aangekondigd voor de PlayStation 3 en Xbox 360. Na een aantal jaren ontwikkeling besloot men echter om de game alleen voor de PlayStation 4 en Xbox One uit te brengen.

Dead Island 2 heeft nog geen releasedatum gekregen.