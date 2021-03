Sommige grote ontwikkelaars houden hun eigen evenement, zoals Blizzard dat met BlizzCon doet en id Software met QuakeCon. Het ziet er naar uit dat Bungie hier ook wel oren naar heeft, want zij hebben namelijk ‘BungieCon’ geregistreerd.

Het gaat hier daadwerkelijk om Bungie zelf, want verderop op de registratiepagina staan andere vastgelegde handelsmerken en die slaan direct op hun games en uitbreidingen. Wat we precies van BungieCon mogen verwachten is niet bekend, gezien er geen details gedeeld zijn. Hopelijk krijgen we snel te horen wat de Amerikaanse ontwikkelaar van plan is, hoewel dit iets suggereert in lijn als wat andere ontwikkelaars doen.

Op dit moment is Destiny het enige waar ze aan werken, dus of dat genoeg is voor een groots evenement is twijfelachtig. Maar misschien wel, of ze kunnen dit voor toekomstige doelen geregistreerd hebben. Bijvoorbeeld als er meer games van hun uit zijn, bijvoorbeeld het nieuwe IP, dat ze voor 2025 willen lanceren.