THQ Nordic heeft deze week het vervolg op Monster Jam Steel Titans uitgebracht en die release gaat natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij. Om dit in de spotlights te zetten heeft de uitgever een launch trailer uitgebracht en die bekijk je hieronder.

In deze trailer krijg je de gameplay uitvoerig te zien en het ziet er behoorlijk spectaculair uit. Of de game ook daadwerkelijk wat is, dat vertellen we je graag op korte termijn in onze review. Monster Jam Steel Titans 2 kan je hier in de PlayStation Store vinden voor € 39,99.