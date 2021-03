Het enorme succes van Fall Guys is Epic Games niet ontgaan. Zij zijn ook niet onbekend met grote successen, zo komt Fortnite natuurlijk uit hun stal en die titels kunnen nu de krachten gaan bundelen. Epic Games heeft ontwikkelaar Mediatonic namelijk opgekocht, zo laat de ontwikkelaar via Twitter weten.

Naar verwachting zal dit weinig voor Fall Guys betekenen, maar de weg ligt natuurlijk wel volledig open om intensief met Fortnite samen te werken. Dit in de zin van dat Fall Guys skins naar Fortnite komen, om maar wat te noemen. Meer details over de overname worden gedeeld op deze webpagina.

Dit is niet de eerste keer dat Epic Games een kleinere ontwikkelaar opkoopt. Sterker nog, er valt enigszins een patroon te zien. Psyonix kende enorme successen met het nog altijd populaire Rocket League, dat free-to-play is, en in 2019 werden ze opgekocht.

Hetzelfde doet Epic Games nu met de ontwikkelaar van een andere succesvolle multiplayer titel. Gezien er in Rocket League weinig is veranderd sinds de overname door Epic, behalve het business model meer in lijn brengen met Fortnite, valt voor Fall Guys wellicht hetzelfde te verwachten.