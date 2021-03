Aliens: Fireteam, een coöp shooter die zich afspeelt in het universum van de Alien-films, werd onlangs aangekondigd en ontwikkelaar Cold Iron Studios heeft via een digitaal evenement intussen al een hoop info over de game vrijgegeven.

Allereerst werd duidelijk dat de game vier verhaalgedreven campagnes zal hebben, die jij met je vrienden of met AI-partners kan beleven. Elke campagne heeft op zijn beurt drie missies, die je skills zullen testen. De game zal zeker en vast uitdagend worden, maar er zullen ook mogelijkheden zijn om de moeilijkheid aan te passen.

Tijdens deze tocht zal je oog in oog komen te staan met een hoop vijanden, die elk hun eigen vaardigheden hebben. Xenomorphs, Facehuggers en Praetorians zijn uiteraard van de partij, maar ook zogenaamde Spitters, Warriors en Bursters staan je op te wachten. Ook jij hebt gelukkig een hoop vaardigheden tot je beschikking, afhankelijk van de class die je speelt. Zo krijgt de “Technician” bijvoorbeeld een auto-turret, de “Demolisher” heeft een AoE ontploffing die hij kan gebruiken én de “Gunner” kan ervoor zorgen dat de volledige squad dubbel zo snel kan schieten en herladen.

Er zijn uiteraard veel meer vaardigheden die nog niet zijn vrijgegeven en deze kan je verdienen door je personages te levelen. Je vaardigheden en je wapens kunnen aangepast worden zoals jij ze het liefst hebt, dus je kan je eigen speelstijl helemaal ontwikkelen.

Aliens: Fireteam is momenteel in ontwikkeling voor de PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X|S en pc.