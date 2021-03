Bijna elke week gaat er een nieuwe sale van start in de PlayStation Store en dat is deze week niet anders. Het gaat deze keer om de ‘Essential Picks’, waarbij de korting kan oplopen tot 60% en er zitten vrij recente titels bij. Denk aan Call of Duty: Black Ops Cold War, NBA 2K21 en nog veel meer.

Zoals gebruikelijk hebben we een greep uit de aanbiedingen hieronder op een rijtje gezet en voor het complete overzicht kan je hier in de PlayStation Store terecht. De sale is inmiddels van start gegaan en je profiteert nog tot 17 maart van de aanbiedingen.

Call of Duty: Black Ops Cold War – Standard Edition – Van €69,99 voor €49,69

Call of Duty: Black Ops Cold War – Cross-gen-bundel PS4 & PS5 – Van €74,99 voor €54,74

Call of Duty: Black Ops Cold War – Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €79,99

NBA 2K21 – Van €69,99 voor €19,59

NBA 2K21 Mamba Forever Edition (Benelux Edition) – Van €99,99 voor €66,99

Watch Dogs Legion – Gold Edition PS4 & PS5 – Van €99,99 voor €59,99

Monopoly Plus – Van €14,99 voor €7,49

A Way Out – Van €29,99 voor €9,89

Cities: Skylines – Industries – Van €14,99 voor €7,49

Cities: Skylines – Sunset Harbor – Van €14,99 voor €7,49

Cities: Skylines – Cities Upgrade Bundle – Van €39,99 voor €19,99

Rayman Legends – Van €19,99 voor €9,99

Dragon Ball Xenoverse 2 – Van €19,99 voor €9,99

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration – Van €29,99 voor €5,99

Final Fantasy XV Royal Edition – Van €34,99 voor €17,49

Final Fantasy XV Royal Pack – Van €14,99 voor €7,49

Secret of Mana – Van €39,99 voor €19,99

Gauntlet: Slayer Edition – Van €19,99 voor €4,99

World of Warships: Legends — Arkansas Vechtersbaas – Van €26,99 voor €21,59

World of Warships: Legends – Vestzakslagschip – Van €35,99 voor €28,79

Dishonored Definitive Edition – Van €39,99 voor €19,99

The Inpatient – Van €19,99 voor €9,99

Dissidia: Final Fantasy NT – Van €29,99 voor €14,99

Dissidia Final Fantasy NT Season Pass – Van €29,99 voor €14,99

Saints Row: The Third Remastered – Van €39,99 voor €17,99

Grand Theft Auto: The Trilogy – Van €34,99 voor €17,49

Death Stranding – Van €69,99 voor €25,19

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands – Standard Edition – Van €49,99 voor €14,99

Madden NFL 21 Superstar Edition PS4 en PS5 – Van €89,99 voor €35,99

Persona 5: Ultimate Edition – Van €99,99 voor €14,99

UNO – Van €9,99 voor €4,99

UNO Ultimate Edition – Van €19,99 voor €9,99

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – Van €29,99 voor €14,99

Dying Light: The Following – Enhanced Edition – Van €59,99 voor €17,99

Marvel’s Iron Man VR – Van €39,99 voor €23,99

Marvel’s Iron Man VR: Digital Deluxe Edition – Van €49,99 voor €29,99

Until Dawn – Van €19,99 voor €9,99

Middle-earth: Shadow of War – Van €39,99 voor €14,79

Middle-earth: Shadow of War Expansion Pass – Van €39,99 voor €9,99

