Een nieuwe update voor Call of Duty: Warzone maakt het mogelijk om hogere resolutie textures voor de game te downloaden. Het pakket is 8.4 GB groot en voorziet de game van de “meest gedetailleerde textures voor de wapens en operators”. Het wordt wel aangeraden dat alleen de eigenaren van een PlayStation 4 Pro of een PlayStation 5, in combinatie met een 4K-televisie, hier gebruik van maken.

Zo blijft er gesleuteld worden aan de game. Het tweede seizoen is inmiddels van start gegaan. De volledige Call of Duty: Black Ops Cold War en Warzone content roadmap lees je op de site. Daarnaast wordt er beweerd dat Call of Duty: Warzone de Verdansk map aan het einde van seizoen 2 vervangt voor een gloednieuwe map.