In december 2020 werd de PlayStation 4 voor het laatst voorzien van een firmware update en dat was versie 8.03. Firmware update 8.50 is de volgende update zo blijkt, want een groep gamers is uitgenodigd om deel te nemen aan de betatest. Onder andere MP1ST kreeg een uitnodiging en firmware 8.50 wordt de ‘Lente 2021 beta’ genoemd en er zijn al wat details bekend.

Qua veranderingen of verbeteringen lijkt firmware 8.50 een relatief compacte update te zijn, want het richt zich (in de beta) op een paar kleine zaken. Zo is het mogelijk om notificaties per groep aan of uit te zetten. Dit geldt dan voor elke groep waar je in zit.

Verder kun je in het sessie scherm nu de sessieleider vragen om zijn of haar game te joinen. Nadien kan de leider jou een uitnodiging sturen. Tot slot worden de PlayStation Communities weggehaald. Hieronder de officiële patch notes.