De laatste telg in de Assassin’s Creed franchise is momenteel de PlayStation Store deal van de week. Het gaat om alle digitale edities die van Assassin’s Creed: Valhalla verkrijgbaar zijn en de korting is redelijk te noemen die varieert van 25 tot 33%.

Hieronder de drie edities en weet dat dit cross-gen games zijn, je kunt ze dus op beide platformen spelen zonder extra kosten.

Eerst nog wat meer weten over Assassin’s Creed: Valhalla? Check dan hier onze review.