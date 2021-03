Resident Evil 8: Village regisseur Morimasa Sato belooft in een interview met het fysieke blad Edge, dat de game een ‘intense ervaring’ wordt die de ‘horror’ niet vergeet. Mocht je de trailers hebben bekeken, dan is het duidelijk dat het nieuwe deel in de serie veel van Resident Evil 4 afkijkt. De angst is dan ook dat actie de overhand gaat nemen, maar dat wordt stellig ontkend.

Volgens Morimasa Sato staat ‘horror en angst’ centraal. We hebben daar alleen nog niets van gezien, omdat de ontwikkelaars dat niet willen verklappen. Je moet het zelf ervaren. Verder benadrukt hij dat je ‘niet moet denken even te kunnen ontspannen omdat er te weinig horror in de game zit’. Resident Evil 8: Village komt op 7 mei voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc uit. Nieuwsgierig naar meer informatie? Lees dan onze Resident Evil 8: Village – Alles Wat We Weten special.