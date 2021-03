Met een release op 26 maart komt It Takes Two nu snel dichterbij en eerder deze week mochten we al wat meer over de game vertellen. In onze hands-on preview lees je meer over deze creatieve coöperatieve game die de relatie van het stel Cody en May aan allerlei beproevingen onderwerpt.

Het gedeelte dat wij hebben kunnen spelen mocht ook gedeeltelijk als video opgenomen en gedeeld worden, wat GameSpot gedaan heeft. Hieronder zie je zodoende 22 minuten aan gameplay van de pc-versie. Het betreft hier de eerste 22 minuten van de game, zodat je een indruk krijgt.

Tegelijkertijd willen we je wel op het hart drukken alleen te kijken als je het zeker weet. De game is dermate creatief en origineel dat je eigenlijk beter blind het avontuur in kunt gaan, maar dat is natuurlijk aan jou.