Red Dead Online spelers weten dat ze wekelijks een update mogen verwachten en dat is nu natuurlijk niet anders. Rockstar heeft aangekondigd dat spelers in de Featured Series (hardcore variant van Most Wanted) dubbel zoveel RDO$ en XP kunnen verdienen. Daarnaast levert het ontdekken van een collectable ook dubbele rol XP op, alsook 50% extra RDO$.

Aan kortingen ontbreekt het uiteraard niet, zo profiteer je van 30% korting op een Novice of Promising Collector Role-item naar keuze. Je kunt hier gebruik van maken door een Tully Monster Fossil, Cephalopod Fossil en een Rock Bass te verzamelen en die in te leveren bij Madam Nazar om de Deep Blue-collectie compleet te maken.

Moet je veel reizen deze week in de game? Dan komt het ongetwijfeld goed uit dat dit momenteel gratis is. Ook is het fijn dat je momenteel niet met rank-vereisten te maken hebt voor Fence-wapens. Het gehele aanbod is bij Fences nu beschikbaar zonder dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Hetzelfde geldt voor alle Pamphlets tot en met rank 50.

Verder laat Rockstar weten dat verschillende kledingstukken en accessoires voor een bepaalde tijd terug van weggeweest zijn. Deze items kun je vinden bij elke Wheeler, Rawson & Co. aanbieder, zie hieronder wat terug is gekeerd:

Boutell Hat

Furred Gloves

Macbay Jacket

Winter Shotgun Coat

Morales Vest

Shaffer Chaps

Darned Stockings

Calhoun Boots

Cossack Hat

Tot slot zijn er natuurlijk nog de nodige kortingen om van te profiteren. Zo krijg je 5 Gold Bars korting op de Collector’s Bag, 40% korting op de Pennington Field Shovel en Metal Detector, 30% korting op alle Weapon en Ammo Pamphlets, alsook alle Criollo paarden, vesten en laarzen. De Prime-Gaming voordelen zijn: gratis Bounty Hunter License, een Award voor de Trimmed Amethyst Bounty Wagon Livery, plus 200 Shotgun Slugs, 5.000 Club XP en een Aanbieding voor 50% korting op de Repeating Shotgun.