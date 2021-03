Square Enix liet vorige maand tijdens een aflevering van State of Play weten dat er een PlayStation 5-versie van Final Fantasy VII Remake onderweg is. Deze editie zal ook een extra verhaal bevatten met Yuffie in de hoofdrol. De Japanse ontwikkelaar/uitgever heeft hier nu wat meer details over gedeeld.

Yuffie wordt bijgestaan door een geheel nieuw personage: Sonon. Je krijgt niet de controle over hem, maar hij kan je wel helpen in gevechten om als ‘tag team’ samen een vijand aan te vallen. De hoofdrolspeelster zelf heeft een groot uitgevallen werpster als wapen, waarmee ze vijanden vanop afstand kan aanvallen.

Episode Yuffie zal bestaan uit twee hoofdstukken, maar hoe lang deze zullen duren is nog niet bekend.