DOOM 3 kwam in 2012 uit voor de PlayStation 3 en zeven jaar later verscheen de game ook voor de PlayStation 4. Nu wordt de volgende stap genomen, want DOOM 3 komt naar PlayStation VR.

Door het gebruik van de virtual reality headset van Sony, sta je letterlijk middenin de actie en Bethesda hoopt dat dit zal zorgen voor de ultieme DOOM 3-ervaring. De game is volledig aangepast naar PlayStation VR en er zijn wat grafische verbeteringen doorgevoerd, zoals betere shaders en nieuwe textures. De game bevat tevens de twee uitbreidingen die voor het origineel zijn uitgekomen.

DOOM 3 VR Edition zal op 29 maart uitkomen en hieronder kan je de aankondigingstrailer checken.