Er zijn genoeg survival-games te vinden op de PlayStation 4, maar het genre is dun bezaaid voor VR. Er zit voor dit jaar echter wel een nieuwe titel in dit genre in de pijplijn, specifiek voor de virtual reality headset van Sony: Song in the Smoke.

Je zal er in Song in the Smoke alles aan moeten doen om te overleven in een primitieve wereld, die er mooi uitziet, maar vele gevaren met zich meebrengt. Je zal moeten eten en drinken om in leven te blijven en het is zaak om genoeg slaap te krijgen, zodat je niet oververmoeid raakt. Stenen en takken kan je gebruiken om bijvoorbeeld wapens mee te maken en van planten en bloemen kan je drankjes brouwen om bijvoorbeeld vergiftiging te bestrijden.

Song in the Smoke zal dit jaar verschijnen, maar wanneer precies is nog onduidelijk. Een klein voorproefje krijg je in de onderstaande trailer.