Misschien kennen jullie hem nog: de beruchte bananencontroller die destijds samen met de PlayStation 3 werd getoond. De controller zou uiteindelijk teruggaan naar het ‘klassieke’ DualShock ontwerp, maar een recent patent van Sony maakt het misschien mogelijk dat die bananencontroller toch het levenslicht ziet.

Het patent in kwestie heeft het namelijk over de mogelijkheid dat we van allerlei verschillende voorwerpen een controller kunnen maken. Het concept zou moeten bestaan uit een systeem dat opmerkt dat de speler een bepaald voorwerp vasthoudt, waarbij het systeem de houding ervan kan herkennen door middel van een machine learning model. Het systeem zou dan bepaalde inputs op/met het voorwerp moeten herkennen en dat vertalen naar acties in een game.

Hoe heeft Sony dat in het patent weergegeven? Natuurlijk, met een banaan.